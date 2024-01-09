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Доменико Тедеско: счастлив, что работал в «Спартаке»! Один из лучших периодов моей карьеры

Доменико Тедеско: счастлив, что работал в «Спартаке»! Один из лучших периодов моей карьеры
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Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о периоде работы в России. Он заявил, что время в московском клубе — одно из лучших в его тренерской карьере. Под руководством Тедеско команда завоевала серебряные медали чемпионата России.

«Я до сих пор остаюсь большим фанатом клуба. И посылаю всем тёплые объятия. Моё лучшее воспоминание о России? У меня очень много воспоминаний, всегда буду говорить, что это было фантастическое время. Счастлив, что работал в «Спартаке». Это один из лучших периодов моей карьеры.

Что пожелаю болельщикам «Спартака» в новом году? Желаю всем хороших праздников. Чтобы все оставались здоровыми, это самое главное. Плюс максимального успеха «Спартаку»!» — приводит слова Тедеско «Спорт-экспресс».

Доменико Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год.

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