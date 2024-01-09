Тедеско: работал в «Спартаке» 19 месяцев, за это время сменились 3-4 гендиректора, ха-ха!

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что до сих пор поддерживает тесное общение с экс-владельцем клуба Леонидом Федуном и его супругой Заремой Салиховой. Напомним, немецкий специалист возглавлял красно-белых именно в эпоху Федуна. Под руководством Тедеско команда завоевала серебряные медали чемпионата России.

«Я знаю «Спартак» лишь как клуб Федуна, потому что моё знакомство с красно-белыми произошло именно при нём. Клуб для меня тесно связан с Леонидом Арнольдовичем. Мне всё нравилось при нём. Он поддерживал и верил в нас даже в самые сложные моменты. Вы же помните, что случалось. Я проработал в «Спартаке» 19 месяцев, но за это время у нас сменились три или четыре генеральных директора, ха-ха!

Общаюсь ли я с Федуном и Заремой до сих пор? Да, поздравляем друг друга с Рождеством, с днём рождения. У Федуна большое сердце! С Заремой всё то же самое: пишем друг другу по праздникам, а она присылает сообщения, когда я выигрываю. Мы хорошо общаемся», — приводит слова Тедеско «Спорт-экспресс».

Доменико Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год. Леонид Федун продал московский клуб в августе 2022 года. Сейчас владельцем красно-белых является нефтяная компания «Лукойл».