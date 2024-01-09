«В EA не разбираются в футболе». Фанаты — о Головине в числе претендентов на команду года

Иностранные болельщики, поддерживающие не только «Монако», отреагировали на попадание полузащитника монегасков Александра Головина в число претендентов в команду года EA FC 24. Мнения разделились.

«У меня чувства к Головину ещё с чемпионата мира в России, где он отлично выступил. В «Монако» же он стал волшебником», — написал пользователь Szymon Kołodziej;

«Без Головина атакующая игра «Монако» сокращается вдвое. Он стал незаменимым игроком нашей команды», — отреагировал golinho munegu;

«Рашфорд и Бруну, у которых по 30+ результативных действий в 2023 году, трофей и другие награды, не номинированы, зато в списке есть Головин и Митома. В EA просто не разбираются в футболе», — возмутился Jaggs;

«Называйте меня плохим, но, чёрт возьми, что сделали Головин, Берарди, Данте и Грифо в прошлом году, чтобы пробиться в число номинантов?» — не понимает Akhmed;

«Вы хотите сказать, что Головин, Грифо и Рабьо, а также другие игроки были лучше, чем Мерино и Субименди за последние 12 месяцев? Ну и шутка», — написал пользователь с ником K.

27-летний Головин впервые оказался в числе номинантов в команду года от EA. В нынешнем сезоне на его счету пять голов и две результативные передачи в 15 матчах чемпионата Франции.