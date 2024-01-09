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«Мы переживём все трудности». Тен Хаг — о новых инвесторах «Манчестер Юнайтед»

«Мы переживём все трудности». Тен Хаг — о новых инвесторах «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от сотрудничества с новым инвестором клуба, компанией Ineos, председателем совета директоров которой является миллиардер Джим Рэтклифф.

«Это вдохновляет. Все настроены оптимистично. Предстоит много работы.

Мы претерпели много неудач, и я думаю, что минувшим летом мы были в хорошей форме, но это проект, поэтому нам придётся сталкиваться с некоторыми неудачами. Однако мы справимся и переживём трудности», — приводит слова тен Хаг журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что новые инвесторы клуба сообщили персоналу и тренерскому штабу «Манчестер Юнайтед», что они намерены вернуть в клуб высокие стандарты работы и начать добиваться с ним успехов.

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