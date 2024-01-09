Ташуев: Месси — звезда мирового уровня, а в РПЛ нет игрока, который бы явно выделялся

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев считает, что в Российской Премьер-Лиге нет одного футболиста, который бы явно выделялся на фоне остальных. Ташуев привёл в пример Лионеля Месси, который по своему уровню выше других футболистов. В то же время специалист отметил, что в РПЛ есть качественные игроки.

«Лучший игрок 2023 года? Тяжело сказать, в каждой команде есть лидеры. Нет яркого футболиста, лучшего по всем направлениям. Есть опытные, иностранцы и молодые, но нет того, кто выделяется явно. Можно надуть игроков, но хороший материал в каждой команде есть, везде есть лидеры. Возьмём, например, Месси, он звезда мирового уровня и выше всех уровнем, но в РПЛ таких нет», — приводит слова Ташуева Metaratings.