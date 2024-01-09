«Он слышит голоса в голове». Экс-игрок «ПСЖ» Лавесси помещён в психиатрическую больницу

Бывший нападающий французского «ПСЖ» и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси (на фото второй слева) был помещён в психиатрическую больницу из-за проблем с употреблением запрещённых веществ. Об этом информирует Marca со ссылкой на аргентинского журналиста Эстефи Берарди.

Сообщается, что семья Лавесси также подтвердила факт наличия у футболиста проблем с психотропными препаратами.

Также появились подробности семейной ссоры игрока, произошедшей в декабре, в результате которой он сломал ключицу.

«Внезапно Лавесси очень сильно занервничал. Он начал слышать голоса в голове и подумал, что его преследуют, и он очень испугался. Из-за этого ему стало настолько плохо, что Эсекьель схватил ножницы и попытался причинить себе вред с помощью них. Его брат пытался успокоить. его. У него не было ссоры с братом. Брат пытался урегулировать эту ситуацию, но в результате Лавесси получил перелом ключицы», — приводит Marca слова Берарди.