Канос заявил, что в «Брентфорде» ему запрещали бить из-за пределов штрафной

Испанский полузащитник «Валенсии» Серхи Канос вспомнил о проведённом времени в английском «Брентфорде».

«Я был в «Брентфорде» семь лет, и тренер не разрешал мне наносить ударов из-за штрафной. Сейчас у меня больше свободы действий, нынешний главный тренер говорит, что я должен пробовать бить из-за пределов штрафной, потому что считает, что у меня неплохой удар. Я рад, что у меня всё получается. Буду продолжать пытаться, потому что очень верю в себя», — приводит слова Каноса EuroFoot.

Канос — воспитанник «Ливерпуля». За «Брентфорд» испанец, который в юные годы играл в академии «Барселоны», выступал с 2015 по 2016 год, а также с 2017-го по 2023-й. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость 26-летнего полузащитника в € 2,5 млн.