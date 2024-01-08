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Тони — о «Брентфорде»: мне есть за что отплатить клубу

Тони — о «Брентфорде»: мне есть за что отплатить клубу
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Нападающий «Брентфорда» Айван Тони рассказал, что хочет отблагодарить клуб за поддержку. Английский нападающий был дисквалифицирован за ставки на восемь месяцев.

«Все знают, что «Брентфорд» — это семейный клуб, люди внутри клуба вели себя потрясающе по отношению ко мне. Я не могу выразить им достаточно благодарности, особенно болельщикам. Они тоже поддерживали меня с первых минут. Так что, похоже, мне есть за что отплатить им. Сейчас у «Брентфорда» есть определённые проблемы, так что когда я вернусь, я постараюсь помочь им. Не могу дождаться этого момента», — приводит слова Тони Sky Sports.

В мае прошлого года Айван был отстранён от футбола на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках. Срок дисквалификации футболиста истекает 16 января. В прошлом сезоне Тони провёл 35 матчей за «Брентфорд» во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами.

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