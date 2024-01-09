«Верю, что этот сезон будет удачным». Ренан — об уходе из «Зенита»

Бразильский защитник Роберт Ренан высказался об уходе из «Зенита». Напомним, он на правах аренды перешёл в бразильский «Интернасьонал».

«Товарищи по команде приняли меня хорошо с первого же дня. Я верю, что этот сезон получится удачным. Я верю, что могу многое дать этому клубу, вернувшись в Бразилию», — сказал Ренан в интервью клубной пресс-службе «Интернасьонала».

Ренан выступал за «Зенит» с января 2023 года, куда перешёл из «Коринтианса» на правах свободного агента. Контрактное соглашение игрока с российским клубом действует до лета 2028 года. Напомним, ранее «Зенит» сообщил, что Ренан перешёл в бразильский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Несколько дней назад санкт-петербургский клуб подписал контракт с другим бразильским защитником — Нино.