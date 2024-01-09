Защитник «Зенита» Ренан рассказал о своих планах по аренде в «Интернасьонале»

20-летний защитник «Зенита» Роберт Ренан рассказал о своих планах по аренде в бразильском «Интернасьонале».

«Я собираюсь многое дать этому клубу. Надеюсь, что я проведу хороший сезон, что буду развиваться и становиться всё сильнее и сильнее. Я верю в это и уверен, что смогу это сделать с партнёрами по команде. Я надеюсь многому научиться здесь, развиваться день за днём», — сказал Ренан в интервью клубной пресс-службе «Интернасьонала».

Ренан выступал за «Зенит» с января 2023 года, куда перешёл из «Коринтианса» на правах свободного агента. Контрактное соглашение игрока с российским клубом действует до лета 2028 года. Напомним, ранее «Зенит» сообщил, что Ренан перешёл в бразильский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Несколько дней назад санкт-петербургский клуб подписал контракт с другим бразильским защитником — Нино.