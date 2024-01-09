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Защитник «Зенита» Ренан обратился к болельщикам бразильского «Интернасьонала»

Защитник «Зенита» Ренан обратился к болельщикам бразильского «Интернасьонала»
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Бразильский защитник Роберт Ренан обратился к болельщикам «Интернасьонала», куда на правах аренды перешёл из «Зенита».

«Надеюсь, что в этом сезоне мы, дай бог, выиграем какой-нибудь титул. Меня поддерживают болельщики, члены моей семьи, это здорово.

Думаю, что болельщики «Интернасьонала» замечательные, я всегда следил за клубом. Меня очень хорошо встретили, у меня нет слов, чтобы отблагодарить болельщиков. Я даже не ожидал, что всё будет так. Вы можете ожидать от меня самоотверженности», — сказал Ренан в интервью клубной пресс-службе «Интернасьонала».

Ренан выступал за «Зенит» с января 2023 года, куда перешёл из «Коринтианса» на правах свободного агента. Контрактное соглашение игрока с российским клубом действует до лета 2028 года. Напомним, ранее «Зенит» сообщил, что Ренан перешёл в бразильский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона.

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