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«Аякс» заинтересован в подписании Хендерсона, недовольного Саудовской Аравией

«Аякс» заинтересован в подписании Хендерсона, недовольного Саудовской Аравией
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«Аякс» проявляет предметную заинтересованность в приобретении полузащитника саудовского «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, нидерландский клуб предпримет попытку подписать 33-летнего полузащитника в январское окно, если «Аль-Иттифак» даст своё согласие на продажу игрока.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Хендерсон недоволен условиями жизни в Саудовской Аравии. Футболисту не нравится высокая температура на улице при высокой влажности, а также низкая посещаемость матчей «Аль-Иттифака».

В нынешнем сезоне Хендерсон принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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