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Стали известны подробности возможного перехода игрока сборной Армении в «Сочи»

Стали известны подробности возможного перехода игрока сборной Армении в «Сочи»
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Полузащитник сборной Армении и «Пюника» Ованес Арутюнян всё ближе к переезду в чемпионат России. О трансфере 24-летнего игрока договорился «Сочи». Сумма сделки составит € 160 тыс., а контракт сторон будет рассчитан до 2027 года, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, Арутюнян подпишет контракт с «Сочи» и присоединится к команде уже в ближайшие выходные.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник демонстрирует результативную игру. За 22 матча во всех турнирах за «Пюник» он забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Арутюнян выступает на позиции центрального полузащитника, также может сыграть в опорной зоне или ближе к атаке. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 400 тыс.

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