«Наполи» работает над подписанием Самарджича

Полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич может сменить клубную прописку в текущее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на данный момент стороны завершают обсуждение финальных деталей соглашения. По предварительным сведениям, «Наполи» заплатит за 21-летнего хавбека € 23 млн. Также будут предусмотрены дополнительные бонусы. Отмечается, что сам игрок заинтересован в переходе и уже согласовал с «партенопейцами» условия личного контракта.

В текущем сезоне Самарджич провёл за «Удинезе» 17 матчей в итальянской Серии А, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее стало известно, что лидер полузащиты «Наполи» Пётр Зелиньски, скорее всего, покинет команду предстоящим летом.