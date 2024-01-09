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«Наполи» работает над подписанием Самарджича

«Наполи» работает над подписанием Самарджича
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Полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич может сменить клубную прописку в текущее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на данный момент стороны завершают обсуждение финальных деталей соглашения. По предварительным сведениям, «Наполи» заплатит за 21-летнего хавбека € 23 млн. Также будут предусмотрены дополнительные бонусы. Отмечается, что сам игрок заинтересован в переходе и уже согласовал с «партенопейцами» условия личного контракта.

В текущем сезоне Самарджич провёл за «Удинезе» 17 матчей в итальянской Серии А, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее стало известно, что лидер полузащиты «Наполи» Пётр Зелиньски, скорее всего, покинет команду предстоящим летом.

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