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FA отменила красную карточку игрока «Эвертона» Калверт-Льюина, полученную в Кубке Англии

FA отменила красную карточку игрока «Эвертона» Калверт-Льюина, полученную в Кубке Англии
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Красная карточка нападающего «Эвертона» Доминика Калверт-Льюина в матче третьего раунда Кубка Англии с «Кристал Пэлас» (0:0) была отменена. Об этом сообщает Sky Sports. Футбольная ассоциация Англии (FA) удовлетворила апелляцию «Эвертона», и Калверт-Льюин избежал трёхматчевой дисквалификации.

Напомним, форвард был удалён во втором тайме встречи после проверки VAR за нарушение против защитника хозяев Натаниэля Клайна.

Матч 1/32 финала Кубка Англии между «Кристал Пэлас» и «Эвертоном» завершился вничью — 0:0. Командам предстоит сыграть второй матч между собой в рамках переигровки раунда 1/32 финала. Для обоих клубов этот матч стал первым в нынешнем розыгрыше турнира.

Победитель этой пары в следующем раунде сыграет с победителем матча «Лутон Таун» — «Болтон Уондерерс».

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