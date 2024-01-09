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Лаутаро Мартинес, Чалханоглу и Пулишич — в сборной первого круга Серии А по версии Opta

Лаутаро Мартинес, Чалханоглу и Пулишич — в сборной первого круга Серии А по версии Opta
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Интернет-портал Opta представил символическую сборную лучших футболистов первого круга чемпионата Италии сезона-2023/2024.

Сборная Серии А по итогам 19 туров выглядит следующим образом:

– вратарь: Микеле Ди Грегорио («Монца»);

– защитники: Данило («Ювентус»), Франческо Ачерби («Интер»), Бремер («Ювентус»), Федерико Димарко («Интер»);

– полузащитники: Хакан Чалханоглу («Интер»), Артур Мело («Фиорентина»), Кристиан Пулишич («Милан»), Альберт Гудмундссон («Дженоа»), Матиас Соуле («Фрозиноне»);

– нападающий: Лаутаро Мартинес («Интер»).

По итогам 19 туров лидером итальянской Серии А является «Интер», набравший 48 очков. На втором месте находится «Ювентус» с 46 очками. Тройку лидеров замыкает «Милан» (39 очков).

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