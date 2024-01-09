Лаутаро Мартинес, Чалханоглу и Пулишич — в сборной первого круга Серии А по версии Opta

Интернет-портал Opta представил символическую сборную лучших футболистов первого круга чемпионата Италии сезона-2023/2024.
Сборная Серии А по итогам 19 туров выглядит следующим образом:
– вратарь: Микеле Ди Грегорио («Монца»);
– защитники: Данило («Ювентус»), Франческо Ачерби («Интер»), Бремер («Ювентус»), Федерико Димарко («Интер»);
– полузащитники: Хакан Чалханоглу («Интер»), Артур Мело («Фиорентина»), Кристиан Пулишич («Милан»), Альберт Гудмундссон («Дженоа»), Матиас Соуле («Фрозиноне»);
– нападающий: Лаутаро Мартинес («Интер»).
По итогам 19 туров лидером итальянской Серии А является «Интер», набравший 48 очков. На втором месте находится «Ювентус» с 46 очками. Тройку лидеров замыкает «Милан» (39 очков).