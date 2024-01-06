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Лаутаро Мартинес подтвердил, что скоро продлит контракт с «Интером»

Лаутаро Мартинес подтвердил, что скоро продлит контракт с «Интером»
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о возможном продлении контракта с миланским клубом.

«Я близок к продлению контракта с «Интером», переговоры продвигаются. Это всего лишь вопрос времени. Мы подпишем соглашение в ближайшие месяцы», – приводит слова Мартинеса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года. В текущем сезоне форвард провёл за «нерадзурри» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и двумя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

Ранее главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о выступлении Мартинеса в текущем сезоне.

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