Лаутаро Мартинес подтвердил, что скоро продлит контракт с «Интером»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о возможном продлении контракта с миланским клубом.

«Я близок к продлению контракта с «Интером», переговоры продвигаются. Это всего лишь вопрос времени. Мы подпишем соглашение в ближайшие месяцы», – приводит слова Мартинеса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года. В текущем сезоне форвард провёл за «нерадзурри» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и двумя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

Ранее главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о выступлении Мартинеса в текущем сезоне.