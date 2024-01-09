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Федерико Вальверде: зарплата в 10, 20 или 30 млн никак не изменит мою жизнь

Федерико Вальверде: зарплата в 10, 20 или 30 млн никак не изменит мою жизнь
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде порассуждал о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии.

«На сегодняшний день нет ни единого шанса на мой переход в клуб из чемпионата Саудовской Аравии. 10, 20 или 30 млн в качестве зарплаты никак не изменят мою жизнь. Я играю за „Реал“, за лучший клуб в мире. Мне нравится жить в Мадриде, то же самое могу сказать и о своей семье», — приводит слова Вальверде журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Вальверде выступает за «Реал» с 2015 года. В текущем сезоне хавбек провёл за «сливочных» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.

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