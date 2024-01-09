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Кузьмичёв: Нагорных хочет продлить контракт с Миранчуком и Жемалетдиновым

Кузьмичёв: Нагорных хочет продлить контракт с Миранчуком и Жемалетдиновым
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Бывший директор футбольной академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв заявил, что председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных хочет продлить контракты с Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым.

«Никаких предложений не поступало. Была заинтересованность, которую озвучил Нагорных. Он встречался с агентом Миранчука, сообщил, что у клуба есть желание продлить контракт не только с Антоном, но и с Рифатом Жемалетдиновым. Насколько знаю, Нагорных дал поручение спортивному директору о вступлении в переговоры. Пока они не начались», — сказал Кузьмичёв в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, срок действия контрактов Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2024 года.

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