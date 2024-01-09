Кузьмичёв: Леонченко не хотел возвращения Сулейманова в «Локомотив»

Бывший директор футбольной академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв рассказал, что генеральный директор железнодорожников Владимир Леонченко был против возвращения нападающего Тимура Сулейманова из «Пари НН».

«Насколько мне известно, Леонченко не хотел возвращения Сулейманова в «Локомотив», ведь в том числе это было и его решение расстаться с футболистом. У него была другая кандидатура на эту позицию, но спортивный директор и главный тренер приняли другое решение.

Сейчас Сулейманов в аренде, но ещё одно результативное действие — и «Локомотив» будет обязан его выкупить», — сказал Кузьмичёв в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

23-летний Сулейманов является воспитанником академии московского «Локомотива». Летом 2020 года форвард стал игроком «Пари Нижний Новгород». В сентябре 2023 года красно-зелёные взяли Тимура в аренду с правом выкупа при достижении определённых условий. В нынешнем сезоне Сулейманов принял участие в 25 матчах «Локо» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.