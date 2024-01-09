Малком опубликовал фрагменты тренировок с другом. Они оба — в экипировке «Зенита»

Футболист саудовского «Аль-Хиляля» Малком опубликовал фрагменты тренировок с другом, находясь в экипировке санкт-петербургского «Зенита».

Малком вместе со своим другом тренировался в спортивном зале. При этом если друг был в футболке «Зенита», то экс-игрок сине-бело-голубых был в шортах санкт-петербургского клуба.

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

Бразильский футболист перешёл в «Зенит» из испанской «Барселоны» летом 2019 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 41,5 млн. Малком в общей сложности сыграл за сине-бело-голубых 109 матчей, в которых отметился 42 забитыми мячами и 24 голевыми передачами.

Нынешним летом 26-летний футболист перебрался в саудовский клуб за € 60 млн. При этом Малком отметился 11 голами и восемью ассистами в 26 играх за «Аль-Хиляль».