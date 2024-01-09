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Бонуччи переходит в «Фенербахче» на правах свободного агента — Романо

Бонуччи переходит в «Фенербахче» на правах свободного агента — Романо
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Защитник Леонардо Бонуччи договорился о досрочном расторжении контракта с берлинским «Унионом» и вскоре присоединится к «Фенербахче». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, итальянский игрок обороны подпишет с турецким клубом соглашение до конца июня 2024 года. 36-летний футболист прилетит в Стамбул для прохождения медицинского обследования в среду, 10 января.

Напомним, Бoнуччи перешёл в «Унион» из «Ювентуса» прошлым летом на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник провёл лишь 10 матчей во всех турнирах, в кoторых отметился одним голом. Ориeнтировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.

Ранее слухи связывали опытного защитника с переходом в такие итальянские клубы, как «Рома» и «Дженоа».

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