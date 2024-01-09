Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Болонья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роберт Ренан оценил этап карьеры в «Зените»

Роберт Ренан оценил этап карьеры в «Зените»
Комментарии

Защитник Роберт Ренан, который на правах аренды находится в «Интернасьонале», рассказал на пресс-конференции об этапе карьеры в «Зените».

«Я многому научился там, в «Зените». Был момент, когда мне стало плохо и я понизил свой уровень. Я использую этот опыт и не повторю этих ошибок. Я верю, что здесь, в «Интере», всё получится и я принесу много пользы команде.

Мои способности очень хороши в передаче мяча. Также будьте осторожны, ведь иногда от Роберта Ренана можно ожидать большой решимости и хорошего дриблинга», — приводит слова Ренана пресс-служба клуба.

Напомним, ранее «Зенит» сообщил, что Ренан перешёл в бразильский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. А контракт игрока с российским клубом действует до лета 2028 года.

Материалы по теме
«Моя мама плакала». Игрок «Зенита» Ренан — о встрече с фанатами «Интернасьонала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android