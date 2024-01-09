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«Моя мама плакала». Игрок «Зенита» Ренан — о встрече с фанатами «Интернасьонала»

«Моя мама плакала». Игрок «Зенита» Ренан — о встрече с фанатами «Интернасьонала»
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Бразильский защитник Роберт Ренан высказался о встрече с фанатами «Интернасьонала» после ухода из «Зенита». Напомним, футболист вернулся на родину на правах аренды до конце нынешнего сезона.

«Я не ожидал, что всё произойдёт именно так, но, когда я услышал, как они кричат моё имя, у меня прошли мурашки по коже. Мне это очень понравилось, моя мама тоже была рядом, она плакала. Рядом была вся моя семья», — сказал Ренан в интервью клубной пресс-службе «Интернасьонала».

Ренан выступал за «Зенит» с января 2023 года, куда перешёл из «Коринтианса» на правах свободного агента. Контрактное соглашение игрока с российским клубом действует до лета 2028 года. Напомним, ранее «Зенит» сообщил, что Ренан перешёл в бразильский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

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