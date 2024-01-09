Радимов — о трансфере Ахметова: в «Зенит» мечтает перейти любой футболист

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о переходе полузащитника Ильзата Ахметова в санкт-петербургский клуб из «Краснодара».

«Трансфер Ахметова нужен «Зениту», чтобы расширить обойму игроков, способных бороться за высокие места. Он в «Краснодаре» доказал, что готов к этому.

Для самого Ахметова это вызов. В «Зенит» мечтает перейти любой футболист, попробовать свои силы. Ахметов — футболист, который в одиночку способен обыграть соперника, тем самым создав преимущество для команды», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 9 января, «Зенит» официально объявил о трансфере полузащитника сборной России Ильзата Ахметова из «Краснодара». Контракт с игроком заключён до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления ещё на сезон.

«Зенит» в данный момент занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 36 очков за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 38 очков после аналогичного количества игр.