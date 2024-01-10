Бонифасе рассказал, как чуть не закончил с футболом в 21 год из-за тяжелейших травм

Нападающий «Байера» Виктор Бонифасе поделился подробностями о том, как перенёс тяжелейшую травму во время выступлений за «Буде-Глимт».

«Мы выиграли чемпионат, мы отпраздновали, и я вернулся домой. Уже была договорённость о том, что я перехожу в «Брюгге».

Моя нога так распухла, но я подумал, что вдруг это старые травмы начали беспокоить. На следующее утро после вечеринки я пошёл к доктору, выяснилось, что у меня произошёл разрыв крестообразных связок.

Это был настоящий ад. Я попросил вернуться в Нигерию. Я потерял маму. Я ждал трансфера в Бельгию, а теперь со мной такая травма произошла. К возрасту в 21 год я уже пережил два таких разрыва.

Я изменил свою ментальность и упорно восстанавливался. После того как я выздоровел, пришло предложение из бельгийского «Юниона». Вся команда была рядом со мной, а тренер — вообще великолепный человек», — рассказал Бонифасе на подкасте Obi One.

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