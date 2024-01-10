Президент «ПСЖ» высказался о возможном переходе Киммиха в клуб

Президент «ПСЖ» Нассер Аль Хелаифи прокомментировал ситуацию по поводу возможного трансфера Йозуа Киммиха из «Баварии» летом.

«Я уважаю «Баварию» и не буду говорить об игроке из другого клуба. Если у нас есть интерес к некоторым игрокам, мы идём и говорим напрямую с клубом», — приводит слова Аль Хелаифи журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее сообщалось о желании наставника парижан Луиса Энрике подписать Киммиха.

Напомним, Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. За этот период он сыграл 367 матчей во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и 100 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне полузащитник провёл за мюнхенцев 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

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