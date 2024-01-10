Клопп — о Беккенбауэре: Франц был лучшим немецким игроком в истории

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген клопп отреагировал на новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра. 8 января стало известно, что Беккенбауэр ушёл из жизни в возрасте 78 лет.

«Это был очень печальный день, когда я получил эту новость. Вероятно, следует начать с самого важного: мои соболезнования семье Франца Беккенбауэра, самые искренние соболезнования. В понедельник, когда довольно быстро стало известно, немецкие СМИ попросили меня сказать пару слов, но я не мог, мне нужно было переварить эту новость, потому что Франц был действительно важной частью моей жизни. Однажды я сказал ему: «Я знаю тебя гораздо лучше, чем ты когда-либо узнаешь меня, потому что я знаю тебя с тех пор, как могу думать». Я полюбил его с первого дня, когда увидел, полюбил его игру, потому что он был такой другой, такой особенный. Франц был фантастическим человеком и лучшим немецким футболистом в истории страны», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Во время футбольной карьеры Беккенбауэр играл за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». Также Франц по разу выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы в составе сборной Германии. В качестве тренера сборной Германии в 1990 году Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира.