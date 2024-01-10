Балотелли раскритиковал VAR после грубой ошибки в матче «Интера» и «Вероны»

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли, ныне выступающий за турецкий клуб «Адана Демирспор», высказался о скандальной ошибке арбитров в матче 19-го тура Серии А между «Интером» и «Вероной» (2:1).

«Если бы я сделал что-то подобное, у меня даже не было бы времени вынести мяч из штрафной, и у арбитра уже была бы красная карточка в руке. Даже не глядя на VAR, для меня она уже была бы красной.

Как игрок, который всё ещё активен, я хочу сказать одну вещь: я говорю в целом, VAR облажался, это дерьмо. Я всегда это говорил», — сказал Балотелли во время прямой трансляции TvPlay на интернет-платформе Twitch.

Напомним, на 93-й минуте игрок «нерадзурри» Алессандро Бастони нанёс удар локтем полузащитнику гостей Ондрею Дудк, однако ни один судья не обратил на это внимания. В конце этого эпизода Давиде Фраттези забил мяч, который принёс «Интеру» победу.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 48 очков после 19 матчей. «Верона» находится на 17-й строчке, заработав 14 очков.