Александр Бубнов считает, что «Динамо» качественно усилится в зимнюю паузу

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о трансферном окне для московского «Динамо».

«Личка практически не ошибается в трансферах, поэтому «Динамо», скорее всего, качественно усилится в зимнюю паузу. Конечно, специалист способен выискивать внутренние резервы, но бело-голубым нужно точечное усиление на позицию правого защитника. Также не помешает ещё один нападающий для конкуренции с Тюкавиным. Для ротации можно поискать опорника», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 32 очка за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38). В первом туре после возобновления сезона «Динамо» дома встретится с московским «Локомотивом» в начале марта.