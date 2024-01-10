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Агент: Магкеев полностью восстановился от травмы и поедет на первый сбор с «Локомотивом»

Агент: Магкеев полностью восстановился от травмы и поедет на первый сбор с «Локомотивом»
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, рассказал, что футболист полностью восстановился от травмы.

«Станислав уже тренировался в общей группе и поедет с «Локомотивом» на первый сбор. Он полностью восстановился от травмы. Истекающий контракт? Пока без комментариев», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 24-летний Станислав Магкеев получил травму в матче 26-тура чемпионата России сезона-2022/2023 с «Сочи» (3:0). Он был заменён на 35-й минуте.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38).

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