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Один из лидеров «Флуминенсе» отказался перейти в «Зенит» из-за отсутствия Лиги чемпионов

Один из лидеров «Флуминенсе» отказался перейти в «Зенит» из-за отсутствия Лиги чемпионов
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Вингер бразильского «Флуминенсе» Джон Арьяс отказался от перехода в «Зенит» из-за отсутствия возможности играть в Лиге чемпионов, информирует Globo Esporte. Напомним, российские клубы отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.

Согласно сведениям источника, помимо «Зенита» у Арьяса нет конкретных предложений, поэтому он останется во «Флуминенсе».

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал € 12 млн бразильскому «Флуминенсе» за вингера Джона Арьяса и по-прежнему сохраняет интерес к игроку. Действующий контракт колумбийца с бразильским клубом рассчитан до 31 августа 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 8 млн. За основную сборную Колумбии Арьяс провёл 10 матчей.

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