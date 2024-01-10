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«Мидлсбро» — первая команда не из АПЛ, обыгравшая «Челси» на выезде в кубке с 2015 года

«Мидлсбро» — первая команда не из АПЛ, обыгравшая «Челси» на выезде в кубке с 2015 года
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«Мидлсбро» стал первым клубом с 2015 года не из английской Премьер-лиги, которому удалось обыграть «Челси» на выезде в матче внутреннего кубкового турнира. Накануне, 9 января, «синие» уступили «Мидлсбро» (0:1) в первом полуфинальном матче Кубка лиги.

Напомним, во вторник, 9 января, состоялся первый полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором встречались «Мидлсбро» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Риверсайд». Победу благодаря голу 21-летнего полузащитника Хейдена Риса Хакни одержал «Мидлсбро». В последний раз «Челси» уступал командам не из высшего английского дивизиона в кубковых соревнованиях в 2015 году. С тех пор «аристократы» провели 28 матчей.

Ответный матч между «Челси» и «Мидлсбро» пройдёт 23 января в Лондоне. Начало игры запланировано на 23:00 мск. Во втором полуфинале Кубка английской лиги встречаются «Ливерпуль» и «Фулхэм».

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