«Ливерпуль» объявил о переходе хавбека Карвалью в «Халл» на правах аренды

Футбольный клуб «Ливерпуль» объявил о переходе полузащитника Фабиу Карвалью в «Халл Сити» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Карвалью является воспитанником «Бенфики» и «Фулхэма». Летом 2022 года он присоединился к мерсисайдцам за € 5,9 млн. Португалец успел сыграть за «Ливерпуль» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом.

В текущем сезоне Карвалью провёл за «РБ Лейпциг» 15 неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

По состоянию на сегодняшний день «Халл» занимает седьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 39 очков.