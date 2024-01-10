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«Меня не предупреждали». Майга — о продлении контракта с «Пари НН» в стиле «Жмурок»

«Меня не предупреждали». Майга — о продлении контракта с «Пари НН» в стиле «Жмурок»
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга высказался об объявлении о продлении контракта с клубом в стиле фильма «Жмурки».

Фото: ФК «Пари Нижний Новгород»

«Я пришёл домой, и мне это видео отправили. И пишут: «Ну что, Мамаду, ты теперь звезда, брат?». Я говорю: «Какая звезда?» Мне: «Ты что не знаешь, что это фото и видео, которое сделали, это про «Жмурки»? И реально — меня не предупреждали, что там, где мы это всё снимали, это место из фильма.

Сказали, что там просто красивый вид? Самое смешное — что наш генеральный директор был довольный такой. А я не понял, почему он такой довольный (смеётся).

Смотрел ли фильм? Потом посмотрел. Но больше этот фильм не смотрю, не знаю почему (смеётся)», — сказал Майга в видео на YouTube-канале «Мир Российская Премьер-Лига».

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