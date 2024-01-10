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Юрист объяснил, что может грозить Павлу Мамаеву за дебош на борту самолёта

Юрист объяснил, что может грозить Павлу Мамаеву за дебош на борту самолёта
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Юрист Андрей Князев рассказал, что может грозить российскому футболисту Павлу Мамаеву за дебош на борту самолёта. Напомним, спортсмен устроил скандал на рейсе Москва – Дубай. Он начал кричать и употреблять нецензурную лексику из-за отказа бортпроводников быстро принести ему детскую коляску,

«В теории административное наказание может быть, но на практике, если всё было улажено и никому не причинён вред, то не должно. Наверное, это обычное мелкое хулиганство. В таких случаях пишется «дерзость, неуважение к обществу». Не думаю, что что-то будет, потому что заново надо доказать. Если бы были вызваны работники полиции на борт самолёта и сразу это зафиксировали, но по прошествии времени это сделать сложно. Думаю, что ничего не грозит, но формально могут. Есть срок давности, но он ещё не прошёл», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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Источник: Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва — Дубай
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