Источник: Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва — Дубай

Известный российский футболист Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва – Дубай. Спортсмен начал кричать и употреблять нецензурную лексику из-за отказа бортпроводников быстро принести ему детскую коляску, информирует Mash.

Согласно сведениям источника, самолёт должен был вылететь из Москвы в Дубай ранним утром. Однако, когда пассажиры уже завершили рассадку в салоне самолёта, было объявлено о технической неисправности воздушного судна. По этой причине вылет перенесли на 23:30 того же дня.

Сам Мамаев сидел в эконом-классе и отказывался покидать самолёт, пока ему не отдадут коляску для ребёнка. Футболист кричал и употреблял нецензурную лексику, но до физического воздействия дело не дошло. Позже вместе с семьёй Мамаев ушёл в зал ожидания, а потом и вовсе уехал домой в ожидании перенесённого рейса.