Вернер: надеюсь, в «Тоттенхэме» я стану настолько хорошим игроком, каким только могу быть

Нападающий «Тоттенхэма» Тимо Вернер заявил, что хочет добиться больших высот в составе лондонского клуба. Напомним, накануне немецкий форвард присоединился к «шпорам» на правах аренды до конца текущего сезона. При желании «Тоттенхэм» сможет выкупить нападающего за € 17 млн.

«Я надеюсь, что смогу стать настолько хорошим игроком, каким только могу быть. Люди, которые немного следили за мной в Премьер-лиге (ранее Тимо играл за «Челси». — Прим. «Чемпионата»), знают, что я могу представлять угрозу для соперников. Надеюсь, что я смогу вписаться в команду.

Когда я уехал из Англии, я следил за АПЛ, не очень часто, но всё-таки. «Тоттенхэм» был именно той командой, за которой я наблюдал. После перехода в «Челси» я сказал, что хочу выигрывать трофеи. В итоге мы взяли Лигу чемпионов. Думаю, нелишним будет сказать, что и здесь, в «Тоттенхэме», я хочу побеждать», — приводит слова Вернера издание Evening Standard.