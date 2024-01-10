Вернер — о переходе в «Тоттенхэм»: Постекоглу убедил меня, что это верное решение для меня

Нападающий «Тоттенхэма» Тимо Вернер рассказал, почему принял решение перебраться в лондонский клуб. Напомним, накануне немецкий форвард присоединился к «шпорам» на правах аренды до конца текущего сезона. При желании «Тоттенхэм» сможет выкупить нападающего за € 17 млн.

«Меня здесь привлекло многое – прежде всего, разговор с менеджером. Это был действительно хороший разговор, он сразу дал мне понять, что мне нужно присоединиться к «Тоттенхэму». Ангелос рассказал о тактике и стиле, о том, как он позволяет команде играть, чего хочет от меня. Я сразу подумал, что мне это идеально подходит», — приводит слова Вернера издание Evening Standard.

В текущем сезоне Вернер провёл за «Лейпциг» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 17 млн.