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«Барселона» выбыла из гонки за подписанием Киммиха

«Барселона» выбыла из гонки за подписанием Киммиха
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Каталонская «Барселона» теперь не участвует в гонке за трансфером полузащитника сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Ллуис Мигельсанц.

По сведениям источника, Киммих не перейдёт в «Барселону» летом 2024 года. Его будущее прояснится чуть позже. Ожидается, что Йозуа либо продлит контракт с «Баварией», либо станет игроком «ПСЖ».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Барселона» ищет нового опорного полузащитника. Игрок «Баварии» Йозуа Киммиха был одним из главных кандидатов на эту роль.

Напомним, действующее соглашение Киммиха с «красными» рассчитано до июня 2025 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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