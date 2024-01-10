«Барселона» выбыла из гонки за подписанием Киммиха

Каталонская «Барселона» теперь не участвует в гонке за трансфером полузащитника сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Ллуис Мигельсанц.

По сведениям источника, Киммих не перейдёт в «Барселону» летом 2024 года. Его будущее прояснится чуть позже. Ожидается, что Йозуа либо продлит контракт с «Баварией», либо станет игроком «ПСЖ».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Барселона» ищет нового опорного полузащитника. Игрок «Баварии» Йозуа Киммиха был одним из главных кандидатов на эту роль.

Напомним, действующее соглашение Киммиха с «красными» рассчитано до июня 2025 года.

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