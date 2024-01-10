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Стал известен план действий «Барселоны» для подписания Холанда. Он включает три пункта

Стал известен план действий «Барселоны» для подписания Холанда. Он включает три пункта
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У президента «Барселоны» Жоана Лапорты есть план, который включает в себя три пункта, для того чтобы подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, сообщает аккаунт Futbol Objetivo в соцсети Х (ранее Twitter.).

По информации источника, первым пунктом является поиск инвестора, при этом работа над этим уже ведётся. Второй – продажа игроков команды: Роберта Левандовского, Жюля Кунде и Рафиньи. Третий – убедить Эрлинга Холанда не из-за финансового положения, а из-за того, что значит играть за «Барселону».

Ранее сообщалось, что переход норвежского футболиста в «Барселону» согласован и испанцы заплатят за трансфер € 100 млн.

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Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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