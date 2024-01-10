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«Лацио» — «Рома»: Дзакканьи вывел хозяев вперёд

«Лацио» — «Рома»: Дзакканьи вывел хозяев вперёд
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Сегодня, 10 января, в матче 1/4 финала Кубка Италии встречаются «Лацио» и «Рома». Встреча идёт на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Стартовый свисток матча прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

На 51-й минуте Маттиа Дзакканьи реализовал 11-метровый удар.

Кубок Италии . 1/4 финала
10 января 2024, среда. 20:00 МСК
Лацио
Рим
2-й тайм
1 : 0
Рома
Рим
1:0 Дзакканьи – 51'    

На предыдущей стадии Кубка страны «Лацио» обыграл «Дженоа» со счётом 1:0. «Рома» же в 1/8 финала турнира одолела «Кремонезе» со счётом 2:1. Ранее римские команды уже встречались в этом сезоне в рамках матча 12-го тура итальянской Серии А, который закончился ничьей со счётом 0:0.

В прошлом же сезоне команды по разу одержали победу друг над другом с одинаковым счётом 1:0 в чемпионате Италии.

Полная трансляция матчей Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.

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