«Лацио» — «Рома»: Дзакканьи вывел хозяев вперёд

Сегодня, 10 января, в матче 1/4 финала Кубка Италии встречаются «Лацио» и «Рома». Встреча идёт на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Стартовый свисток матча прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.
На 51-й минуте Маттиа Дзакканьи реализовал 11-метровый удар.
На предыдущей стадии Кубка страны «Лацио» обыграл «Дженоа» со счётом 1:0. «Рома» же в 1/8 финала турнира одолела «Кремонезе» со счётом 2:1. Ранее римские команды уже встречались в этом сезоне в рамках матча 12-го тура итальянской Серии А, который закончился ничьей со счётом 0:0.
В прошлом же сезоне команды по разу одержали победу друг над другом с одинаковым счётом 1:0 в чемпионате Италии.
Полная трансляция матчей Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.
- 10 января 2024
-
21:40
-
21:35
-
21:33
-
21:33
-
21:17
-
21:15
-
21:15
-
21:15
-
21:00
-
20:57
-
20:54
-
20:52
-
20:44
-
20:41
-
20:38
-
20:31
-
20:28
-
20:15
-
20:11
-
20:11
-
20:00
-
19:59
-
19:58
-
19:46
-
19:42
-
19:40
-
19:40
-
19:27
-
19:27
-
19:20
-
19:19
-
19:12
-
19:06
-
18:53
-
18:53