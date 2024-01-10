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«Реал» — «Атлетико»: «матрасники» вышли вперёд на седьмой минуте матча

«Реал» — «Атлетико»: «матрасники» вышли вперёд на седьмой минуте матча
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В эти минуты в матче 1/2 финала Суперкубка Испании встречаются мадридские «Реал» и «Атлетико». Команды играют на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток матча прозвучал в 22:00 по московскому времени. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
10 января 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
2 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Эрмосо – 7'     1:1 Рюдигер – 20'     2:1 Менди – 30'     2:2 Гризманн – 37'    

«Атлетико» сумел забить быстрый гол. На седьмой минуте ворота «Реала» поразил защитник «матрасников» Марио Эрмосо — 1:0.

В текущем сезоне команды уже успели провести очный матч: в 6-м туре испанской Ла Лиги «Атлетико» на своём поле добыл уверенную победу — 3:1. Помимо сегодняшних соперников, за Суперкубок Испании также поборются «Барселона» и «Осасуна».

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 48 очков после 19 туров. «Атлетико» занимает лишь пятое место и отстаёт от «сливочных» на 10 очков.

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