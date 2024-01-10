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«ПСЖ» может подписать защитника из чемпионата Турции

«ПСЖ» может подписать защитника из чемпионата Турции
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«ПСЖ» собирается усилить линию обороны, подписав защитника «Галатасарая» Сашу Боэ. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Ата Сельчук.

По сведениям источника, в ближайшее время парижане расстанутся с защитником Норди Мукиэле. Заменить его французская команда планирует именно Боэ. Сделка может быть закрыта в текущее трансферное окно. Переход Саши в стан парижан оценивается примерно в € 20 млн.

23-летний Саша Боэ является футболистом «Галатасарая» с июля 2021 года. Его действующее соглашение с клубом из чемпионата Турции рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника из Франции в € 22 млн. В текущем сезоне Боэ принял участие в 29 матчах своей команды. Он забил два гола.

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