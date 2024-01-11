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«Невероятно...» Нападающий «Милана» — о пенальти на Миранчуке

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау остался недоволен назначением пенальти на российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке в четвертьфинале Кубка Италии. Арбитр встречи назначил пенальти на 59-й минуте. Удар реализовал Тён Копмейнерс и принёс победу своей команде.

После этого Леау в своей социальной сети X (Twitter) опубликовал видео падения Миранчука, написав «Невероятно…».

Ранее главный тренер «Милана» Стефано Пиоли был также недоволен незначением пенальти после падения Миранчука.

Напомним, Миранчук вышел на поле с первых минут и помог развить первую голевую атаку своей команды.

В 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» обыграла «Сассуоло» со счётом 3:1. В полуфинале Кубка Италии «Аталанта» встретится с «Фиорентиной».

«Аталанта» обыграла «Милан» и прошла в полуфинал Кубка Италии