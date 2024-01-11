Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Невероятно...» Нападающий «Милана» — о пенальти на Миранчуке

«Невероятно...» Нападающий «Милана» — о пенальти на Миранчуке
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау остался недоволен назначением пенальти на российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке в четвертьфинале Кубка Италии. Арбитр встречи назначил пенальти на 59-й минуте. Удар реализовал Тён Копмейнерс и принёс победу своей команде.

После этого Леау в своей социальной сети X (Twitter) опубликовал видео падения Миранчука, написав «Невероятно…».

Ранее главный тренер «Милана» Стефано Пиоли был также недоволен незначением пенальти после падения Миранчука.

Напомним, Миранчук вышел на поле с первых минут и помог развить первую голевую атаку своей команды.
В 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» обыграла «Сассуоло» со счётом 3:1. В полуфинале Кубка Италии «Аталанта» встретится с «Фиорентиной».

Материалы по теме
Миранчук за уши вытащил «Аталанту» в полуфинал Кубка. Прибил «Милан» одним движением!
Видео
Миранчук за уши вытащил «Аталанту» в полуфинал Кубка. Прибил «Милан» одним движением!

«Аталанта» обыграла «Милан» и прошла в полуфинал Кубка Италии

Кубок Италии . 1/4 финала
10 января 2024, среда. 23:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 2
Аталанта
Бергамо
1:0 Леау – 45'     1:1 Копмейнерс – 45+2'     1:2 Копмейнерс – 59'    
Удаления: Миранте – 90+6' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android