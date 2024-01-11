Рюдигер ущипнул Морату за грудь во время полуфинала Суперкубка Испании

Во время полуфинального матча Суперкубка испании между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико» (5:3) произошёл инцидент между защитником сливочных Антонио Рюдигером и нападающим «матрасников» Альваро Моратой. Рюдигер ущипнул морату за грудь, после чего испанец оттолкнул немца от себя.

Рюдигер ущипнул Морату Фото: Кадр из трансляции

«Реал» вышел в финал турнира, обыграв «Атлетико» в овертайме. Команды обменялись голами в первые 20 минут встречи, отличись Марио Эрмосо и Рюдигер. Во второй половине первого тайма клубы оформили счёт 2:2, благодаря голами Антуана Гризманна и Ферлана Менди.

На 78-й минуте матча немецкий защитник случайно срезал мяч в свои ворота, но Даниэль Карвахаль смог сравнять счёт и перевести игрук в дополнительное время. Именно «Реал» оказался сильнее в овертайме, Стефан Савич оформил автогол, Браим Диас поставил точку.

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