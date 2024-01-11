В «Милане» подтвердили скорый переход Крунича в «Фенербахче»

Руководитель «Милана» Джорджио Фурлани подтвердил новость о том, что полузащитник Раде Крунич в скором времени перейдёт в «Фенербахче». Напомним, портал Calciomercato сообщал, что игроком также интересуется московский «Спартак».

«Да, сделка должна будет совершена», — приводит слова Фурлани Sky Sports.

Предполагаемая сумма сделка будет около € 5 млн.

Крунич защищает цвета «Милана» с 2019 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за итальянский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трансферная стоимость хавбека составляет € 8,5 млн.

За национальную команду Боснии и Герцеговины Крунич провёл 32 матча, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

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