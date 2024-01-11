«Реал» может купить Холанда вместо Мбаппе

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Мадридский «Реал» изучает возможность приобретения норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, сообщает AS.

«Реал» рассматривает вариант с Холандом на случай, если команде не удастся подписать контрактное соглашение с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе. Если Мбаппе будет затягивать с решением о переходе в «Реал», то мадридский клуб окончательно переключит внимание на Холанда.

Ранее сообщалось, что Холанд заинтересован в переходе в мадридский клуб.

Напомним, Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.

В нынешнем сезоне 23-летний норвежец провёл 15 матчей в рамках Премьер-лиги, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.

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