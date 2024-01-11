Экс-защитник «Челси» Бридж: Почеттино хороший тренер, но его подводят игроки

Бывший защитник «Челси» Уэйн Бридж считает, что главный тренер «синих» Маурисио Почеттино не пользуется достаточной поддержкой игроков своей команды.

«Маурисио действительно хороший тренер. Его подводят игроки. Я бы хотел, чтобы ему дали время, но иногда происходит и наоборот. Честно говоря, с ума можно сойти от того, сколько «Челси» потратил в последнее время на игроков, но привлекают ли они лучших? Думаю, есть другие команды, которые покупают действительно топ-игроков. И это не «Челси», а «Ман Сити», «Арсенал», испанские клубы. Мне бы очень хотелось, чтобы Почеттино дали время проявить себя», — приводит слова Бриджа издание Mirror.

Маурисио Почеттино возглавил «Челси» в мае прошлого года. В нынешнем сезоне после 20 туров АПЛ «синие» занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.