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Черчесов ответил на вопрос о возможной работе в «Спартаке»

Черчесов ответил на вопрос о возможной работе в «Спартаке»
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении на тренерский пост московского «Спартака». Он признался, что не общался ни с кем из руководства красно-белых по поводу трудоустройства. При этом специалист подтвердил, что контактировал с «Бешикташем», однако турецкий клуб выбрал другую кандидатуру из своего шорт-листа.

«Слухи, что я могу вернуться в «Спартак»? Поскольку сейчас нахожусь в свободном плавании, то и меня периодически упоминают в контексте красно-белых. Но могу сказать, что подобные слухи не имеют под собой почвы: на тему работы в «Спартаке» я ни с кем не общался.

Турция? Не стану отрицать — «Бешикташ» действительно называл мою фамилию. При этом искренне желаю удачи новому главному тренеру команды Фернанду Сантушу», — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».

Напомним, последним местом работы Черчесова стал венгерский «Ференцварош».

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